Программа передач Пятница на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

07:00 Пятница News. 162-я серия

07:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия

20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия

23:30 Детектор. Сезон 1. 11-я серия - «Женя Огурцова»

00:40 Коп на драйве

02:00 Пятница News. 165-я серия

02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:30 Пятница News. 164-я серия



В программе передач возможны изменения.