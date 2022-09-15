Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятница на 15 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 15.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
07:00 Пятница News. 162-я серия
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия
20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия
23:30 Детектор. Сезон 1. 11-я серия - «Женя Огурцова»
00:40 Коп на драйве
02:00 Пятница News. 165-я серия
02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 164-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятница на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 10 сентября 2022 на весь день
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 14 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Какая погода в Санкт-Петербурге 15 сентября 2022 года
    Какая погода в Москве 15 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Самая точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 14 сентября 2022
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 14 сентября 2022 года
    14 сентября знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин
    Рыбы - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru