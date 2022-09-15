Программа передач Пятница на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
07:00 Пятница News. 162-я серия
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия
20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия
23:30 Детектор. Сезон 1. 11-я серия - «Женя Огурцова»
00:40 Коп на драйве
02:00 Пятница News. 165-я серия
02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 164-я серия
В программе передач возможны изменения.