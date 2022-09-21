Программа передач Пятница на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 21.09.2022
05:00 Пятница News. 167-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия
10:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
11:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
14:40 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
15:40 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
16:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
18:00 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
21:50 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
22:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»
00:20 Антураж
02:00 Пятница News. 169-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
04:00 Пятница News. 168-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
В программе передач возможны изменения.