Программа передач Пятница на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



05:00 Пятница News. 167-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия

10:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

11:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

14:40 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

15:40 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

16:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

18:00 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия

21:50 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

22:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»

00:20 Антураж

02:00 Пятница News. 169-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

04:00 Пятница News. 168-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



В программе передач возможны изменения.