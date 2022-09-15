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Программа передач МИР на 15 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма МИР на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.

Программа передач на 15.09.2022

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:10 Дела судебные. Деньги верните
07:55 Дела судебные. Битва за будущее
08:40 Дела судебные. Новые истории
09:30 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
10:55 Дела судебные. Битва за будущее
11:45 Дела судебные. Новые истории
12:30 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Ход конем
00:40 Наше кино. История большой любви
01:00 Музыкальная история
02:20 Новости
02:35 Специальный репортаж
02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









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