Программа передач МИР на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:10 Дела судебные. Деньги верните

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

08:40 Дела судебные. Новые истории

09:30 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

10:55 Дела судебные. Битва за будущее

11:45 Дела судебные. Новые истории

12:30 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Ход конем

00:40 Наше кино. История большой любви

01:00 Музыкальная история

02:20 Новости

02:35 Специальный репортаж

02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.



















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