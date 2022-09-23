Программа передач ТВ России на пятницу 23 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на пятницу 23 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 ф а н т а с т и к а

00:10 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова

01:10 Судьба на выбор. 1-я серия

02:00 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Васильки



ТВЦ



04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых

05:20 Мой герой. Денис Клявер

06:00 Настроение

08:15 Серёжки с сапфирами. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Серёжки с сапфирами. 4-я серия

12:10 Умница, красавица. 1-я серия

13:10 Умница, красавица. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Умница, красавица. 3-я серия

16:05 Умница, красавица. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Жизнь как песня

17:50 События

18:15 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия

19:10 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия

20:05 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Соблазны

00:40 Берегись автомобиля

02:10 Петровка, 38

02:25 Котейка. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Крещение», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Каникулы в Абхазии», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 9-я и 10-я серии

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:50 Таинственная Россия

03:30 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Учитель в законе. Возвращение. 31-я серия

06:25 Учитель в законе. Возвращение. 32-я серия

07:15 Старая, старая сказка

09:00 Известия

09:25 Ультиматум. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Схватка. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Схватка. 5-я - 6-я серии

19:20 След. Страх оценки

20:10 След. Три сумочки и два убийства

20:45 След. Чёртова матушка

21:35 След. В своем праве

22:25 След. График

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи

00:50 Свои-5. Домик ведьмы

01:30 Свои-5. Угон

02:05 Свои-5. Родственники?

02:45 Свои-5. Вера и ложь

03:25 Такая работа. Свалка

03:50 Такая работа. Парень с нашего двора

04:25 Такая работа. Мёртвая хватка



Домашний



04:40 Женская консультация. 16-я серия

05:30 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Обожаемая невестка«. «Ответственный папа»

13:20 Порча. Запутанное дело

13:50 Знахарка. Золотое перо

14:25 Верну любимого. Чужая дочь

14:55 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии

19:00 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Оковы». «Порча сухоцвета»

00:05 Знахарка. Золотое перо

00:40 Верну любимого. Чужая дочь

01:10 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 17-я серия



ТНТ



04:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:30 Звездная кухня. 2-я серия

09:00 СашаТаня. 81-я - 98-я серии

18:00 Лучшие на тнт. 3-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 14-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 752-я серия

22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 27-я серия

01:00 Охотники на ведьм

02:25 Импровизация. Сезон 4. 83-я серия

03:15 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия

04:00 Comedy Баттл. 15-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 34-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 35-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Котята спешат на помощь

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 6-я серия

10:25 Штурм Белого дома

13:10 Уральские пельмени

14:45 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

17:55 Уральские пельмени. Всемирный потом

19:30 Уральские пельмени

21:00 Скорый «Москва-Россия»

22:45 Терминатор: Тёмные судьбы

01:05 Васаби

02:45 Пекарь и красавица. Сезон 1. 13-я - 15-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Преступник

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Гаджи Гаджиев

12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир

14:10 Все на Матч!

14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК «Енисей». Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - М. Абдулаев. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины

02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Яростный кулак



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Чернобыль

22:30 Крепость Бадабер

02:05 Метро

03:55 Невероятно интересные истории



Звезда



04:45 Последняя встреча. 15-я и 16-я серии

06:30 Родня

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»

11:15 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Инкассаторы. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:50 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»

01:20 Начальник Чукотки

02:50 Дорогой мальчик

04:10 Дерзость



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Шаляпинская

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Чиновники

07:30 Новости культуры

07:35 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова

08:15 Забытое ремесло. Мельник

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Борис Андреев

09:10 Баязет. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Спектакль «Живи и помни»

11:55 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»

12:25 Спрут-2. 2-я серия

13:35 Цвет времени. Иван Мартос

13:45 Власть факта. Римское право и современное общество

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)

15:35 Энигма. Марина Виотти

16:20 Забытое ремесло. Коробейник

16:35 Баязет. 7-я серия

17:25 Концерт Бориса Березовского в БЗК

18:15 Билет в Большой

19:00 Смехоностальгия

19:30 Новости культуры

19:45 Забытое ремесло. Мельник

20:00 Дело «пестрых»

21:40 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 2-й

22:30 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова

23:20 Новости культуры

23:40 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Воровская честь

01:25 Искатели. В поисках чудотворной статуи

02:10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и Ко»

02:40 Первые в мире. Люстра Чижевского



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

05:30 Пятница News. 169-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия

10:30 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия

11:20 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия

13:20 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия

15:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия

19:00 Путешествие к центру Земли

20:50 Путешествие-2: Таинственный остров

22:30 Папе снова 17

00:30 Пятница News. 171-я серия

00:50 Кровный отец

02:10 И гаснет свет

03:30 Пятница News. 170-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:05 Дела судебные. Деньги верните

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

08:45 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

11:55 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Дети понедельника

21:25 Где находится нофелет?

22:50 Тридцать три

00:10 Салон красоты

01:40 Девушка спешит на свидание

02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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