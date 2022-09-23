Программа передач ТВ России на пятницу 23 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на пятницу 23 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 ф а н т а с т и к а
00:10 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова
01:10 Судьба на выбор. 1-я серия
02:00 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Васильки
ТВЦ
04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых
05:20 Мой герой. Денис Клявер
06:00 Настроение
08:15 Серёжки с сапфирами. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Серёжки с сапфирами. 4-я серия
12:10 Умница, красавица. 1-я серия
13:10 Умница, красавица. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Умница, красавица. 3-я серия
16:05 Умница, красавица. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь как песня
17:50 События
18:15 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
19:10 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
20:05 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Соблазны
00:40 Берегись автомобиля
02:10 Петровка, 38
02:25 Котейка. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Крещение», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Каникулы в Абхазии», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 9-я и 10-я серии
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Таинственная Россия
03:30 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Учитель в законе. Возвращение. 31-я серия
06:25 Учитель в законе. Возвращение. 32-я серия
07:15 Старая, старая сказка
09:00 Известия
09:25 Ультиматум. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Схватка. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 5-я - 6-я серии
19:20 След. Страх оценки
20:10 След. Три сумочки и два убийства
20:45 След. Чёртова матушка
21:35 След. В своем праве
22:25 След. График
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи
00:50 Свои-5. Домик ведьмы
01:30 Свои-5. Угон
02:05 Свои-5. Родственники?
02:45 Свои-5. Вера и ложь
03:25 Такая работа. Свалка
03:50 Такая работа. Парень с нашего двора
04:25 Такая работа. Мёртвая хватка
Домашний
04:40 Женская консультация. 16-я серия
05:30 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Обожаемая невестка«. «Ответственный папа»
13:20 Порча. Запутанное дело
13:50 Знахарка. Золотое перо
14:25 Верну любимого. Чужая дочь
14:55 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии
19:00 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Оковы». «Порча сухоцвета»
00:05 Знахарка. Золотое перо
00:40 Верну любимого. Чужая дочь
01:10 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 17-я серия
ТНТ
04:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:30 Звездная кухня. 2-я серия
09:00 СашаТаня. 81-я - 98-я серии
18:00 Лучшие на тнт. 3-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 14-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 752-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 27-я серия
01:00 Охотники на ведьм
02:25 Импровизация. Сезон 4. 83-я серия
03:15 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия
04:00 Comedy Баттл. 15-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 34-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 35-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Котята спешат на помощь
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 6-я серия
10:25 Штурм Белого дома
13:10 Уральские пельмени
14:45 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
17:55 Уральские пельмени. Всемирный потом
19:30 Уральские пельмени
21:00 Скорый «Москва-Россия»
22:45 Терминатор: Тёмные судьбы
01:05 Васаби
02:45 Пекарь и красавица. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Преступник
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Гаджи Гаджиев
12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир
14:10 Все на Матч!
14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК «Енисей». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - М. Абдулаев. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины
02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Яростный кулак
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Чернобыль
22:30 Крепость Бадабер
02:05 Метро
03:55 Невероятно интересные истории
Звезда
04:45 Последняя встреча. 15-я и 16-я серии
06:30 Родня
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»
11:15 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Инкассаторы. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:50 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»
01:20 Начальник Чукотки
02:50 Дорогой мальчик
04:10 Дерзость
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Шаляпинская
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Чиновники
07:30 Новости культуры
07:35 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова
08:15 Забытое ремесло. Мельник
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Борис Андреев
09:10 Баязет. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Спектакль «Живи и помни»
11:55 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
12:25 Спрут-2. 2-я серия
13:35 Цвет времени. Иван Мартос
13:45 Власть факта. Римское право и современное общество
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)
15:35 Энигма. Марина Виотти
16:20 Забытое ремесло. Коробейник
16:35 Баязет. 7-я серия
17:25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18:15 Билет в Большой
19:00 Смехоностальгия
19:30 Новости культуры
19:45 Забытое ремесло. Мельник
20:00 Дело «пестрых»
21:40 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 2-й
22:30 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова
23:20 Новости культуры
23:40 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Воровская честь
01:25 Искатели. В поисках чудотворной статуи
02:10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и Ко»
02:40 Первые в мире. Люстра Чижевского
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
05:30 Пятница News. 169-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия
10:30 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия
11:20 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
13:20 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
15:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия
19:00 Путешествие к центру Земли
20:50 Путешествие-2: Таинственный остров
22:30 Папе снова 17
00:30 Пятница News. 171-я серия
00:50 Кровный отец
02:10 И гаснет свет
03:30 Пятница News. 170-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:05 Дела судебные. Деньги верните
07:55 Дела судебные. Битва за будущее
08:45 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
11:55 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Дети понедельника
21:25 Где находится нофелет?
22:50 Тридцать три
00:10 Салон красоты
01:40 Девушка спешит на свидание
02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.