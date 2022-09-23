Программа передач Первый канал на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 23 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 ф а н т а с т и к а

00:10 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова

01:10 Судьба на выбор. 1-я серия

02:00 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.