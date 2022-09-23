Программа передач ТВЦ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых
05:20 Мой герой. Денис Клявер
06:00 Настроение
08:15 Серёжки с сапфирами. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Серёжки с сапфирами. 4-я серия
12:10 Умница, красавица. 1-я серия
13:10 Умница, красавица. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Умница, красавица. 3-я серия
16:05 Умница, красавица. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь как песня
17:50 События
18:15 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
19:10 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
20:05 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Соблазны
00:40 Берегись автомобиля
02:10 Петровка, 38
02:25 Котейка. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.