Программа передач ТВЦ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых

05:20 Мой герой. Денис Клявер

06:00 Настроение

08:15 Серёжки с сапфирами. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Серёжки с сапфирами. 4-я серия

12:10 Умница, красавица. 1-я серия

13:10 Умница, красавица. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Умница, красавица. 3-я серия

16:05 Умница, красавица. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Жизнь как песня

17:50 События

18:15 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия

19:10 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия

20:05 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Соблазны

00:40 Берегись автомобиля

02:10 Петровка, 38

02:25 Котейка. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.