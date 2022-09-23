Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач НТВ на 23 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма НТВ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 23.09.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Крещение», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Каникулы в Абхазии», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 9-я и 10-я серии
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Таинственная Россия
03:30 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач НТВ на 21 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач НТВ на 20 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач НТВ на 19 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач НТВ на 18 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач НТВ на 22 сентября 2022 на весь день
    •




    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 22 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

    Овечкин 500 голов в НХЛ

    Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим эту отметку.











    Подлежащие мобилизации в России 2022. Кого призовут, максимальный возраст призыва
    Какой праздник 24 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России
    Народные приметы на 24 сентября 2022 года
    Расписание трансляций контрольных прокатов по фигурному катанию 2022/2023
    Рыбы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru