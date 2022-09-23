Программа передач НТВ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Крещение», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Каникулы в Абхазии», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 9-я и 10-я серии

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:50 Таинственная Россия

03:30 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.