Программа передач НТВ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 3. Варяг
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Крещение», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Каникулы в Абхазии», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 9-я и 10-я серии
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Таинственная Россия
03:30 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.