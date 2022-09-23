Программа передач Пятый канал на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 23 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



05:00 Известия

05:40 Учитель в законе. Возвращение. 31-я серия

06:25 Учитель в законе. Возвращение. 32-я серия

07:15 Старая, старая сказка

09:00 Известия

09:25 Ультиматум. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Схватка. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Схватка. 5-я - 6-я серии

19:20 След. Страх оценки

20:10 След. Три сумочки и два убийства

20:45 След. Чёртова матушка

21:35 След. В своем праве

22:25 След. График

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи

00:50 Свои-5. Домик ведьмы

01:30 Свои-5. Угон

02:05 Свои-5. Родственники?

02:45 Свои-5. Вера и ложь

03:25 Такая работа. Свалка

03:50 Такая работа. Парень с нашего двора

04:25 Такая работа. Мёртвая хватка



В программе передач возможны изменения.