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Программа передач Пятый канал на 23 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 23 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 23.09.2022

05:00 Известия
05:40 Учитель в законе. Возвращение. 31-я серия
06:25 Учитель в законе. Возвращение. 32-я серия
07:15 Старая, старая сказка
09:00 Известия
09:25 Ультиматум. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Схватка. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 5-я - 6-я серии
19:20 След. Страх оценки
20:10 След. Три сумочки и два убийства
20:45 След. Чёртова матушка
21:35 След. В своем праве
22:25 След. График
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи
00:50 Свои-5. Домик ведьмы
01:30 Свои-5. Угон
02:05 Свои-5. Родственники?
02:45 Свои-5. Вера и ложь
03:25 Такая работа. Свалка
03:50 Такая работа. Парень с нашего двора
04:25 Такая работа. Мёртвая хватка

В программе передач возможны изменения.









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