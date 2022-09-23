Программа передач Домашний на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
04:40 Женская консультация. 16-я серия
05:30 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Обожаемая невестка«. «Ответственный папа»
13:20 Порча. Запутанное дело
13:50 Знахарка. Золотое перо
14:25 Верну любимого. Чужая дочь
14:55 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии
19:00 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Оковы». «Порча сухоцвета»
00:05 Знахарка. Золотое перо
00:40 Верну любимого. Чужая дочь
01:10 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 17-я серия
В программе передач возможны изменения.