Программа передач Домашний на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



04:40 Женская консультация. 16-я серия

05:30 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Обожаемая невестка«. «Ответственный папа»

13:20 Порча. Запутанное дело

13:50 Знахарка. Золотое перо

14:25 Верну любимого. Чужая дочь

14:55 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии

19:00 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Оковы». «Порча сухоцвета»

00:05 Знахарка. Золотое перо

00:40 Верну любимого. Чужая дочь

01:10 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.