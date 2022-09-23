Программа передач СТС на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
04:55 6 кадров. Сезон 8. 34-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 35-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Котята спешат на помощь
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 6-я серия
10:25 Штурм Белого дома
13:10 Уральские пельмени
14:45 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
17:55 Уральские пельмени. Всемирный потом
19:30 Уральские пельмени
21:00 Скорый «Москва-Россия»
22:45 Терминатор: Тёмные судьбы
01:05 Васаби
02:45 Пекарь и красавица. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.