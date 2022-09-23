Программа передач СТС на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



04:55 6 кадров. Сезон 8. 34-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 35-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Котята спешат на помощь

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 6-я серия

10:25 Штурм Белого дома

13:10 Уральские пельмени

14:45 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

17:55 Уральские пельмени. Всемирный потом

19:30 Уральские пельмени

21:00 Скорый «Москва-Россия»

22:45 Терминатор: Тёмные судьбы

01:05 Васаби

02:45 Пекарь и красавица. Сезон 1. 13-я - 15-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.