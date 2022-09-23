Программа передач Матч ТВ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
04:50 Специальный репортаж
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Преступник
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Гаджи Гаджиев
12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир
14:10 Все на Матч!
14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК «Енисей». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - М. Абдулаев. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины
02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Яростный кулак
В программе передач возможны изменения.