Программа передач Матч ТВ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Преступник

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Гаджи Гаджиев

12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир

14:10 Все на Матч!

14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК «Енисей». Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - М. Абдулаев. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины

02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Яростный кулак



В программе передач возможны изменения.