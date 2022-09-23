Программа передач РЕН ТВ на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Чернобыль
22:30 Крепость Бадабер
02:05 Метро
03:55 Невероятно интересные истории
В программе передач возможны изменения.