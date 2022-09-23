Программа передач Звезда на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
04:45 Последняя встреча. 15-я и 16-я серии
06:30 Родня
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»
11:15 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Инкассаторы. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:50 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»
01:20 Начальник Чукотки
02:50 Дорогой мальчик
04:10 Дерзость
В программе передач возможны изменения.