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Программа передач Культура на 23 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 23.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Шаляпинская
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Чиновники
07:30 Новости культуры
07:35 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова
08:15 Забытое ремесло. Мельник
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Борис Андреев
09:10 Баязет. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Спектакль «Живи и помни»
11:55 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
12:25 Спрут-2. 2-я серия
13:35 Цвет времени. Иван Мартос
13:45 Власть факта. Римское право и современное общество
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)
15:35 Энигма. Марина Виотти
16:20 Забытое ремесло. Коробейник
16:35 Баязет. 7-я серия
17:25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18:15 Билет в Большой
19:00 Смехоностальгия
19:30 Новости культуры
19:45 Забытое ремесло. Мельник
20:00 Дело «пестрых»
21:40 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 2-й
22:30 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова
23:20 Новости культуры
23:40 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Воровская честь
01:25 Искатели. В поисках чудотворной статуи
02:10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и Ко»
02:40 Первые в мире. Люстра Чижевского

В программе передач возможны изменения.









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