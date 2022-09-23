Программа передач Культура на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Шаляпинская

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Чиновники

07:30 Новости культуры

07:35 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова

08:15 Забытое ремесло. Мельник

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Борис Андреев

09:10 Баязет. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Спектакль «Живи и помни»

11:55 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»

12:25 Спрут-2. 2-я серия

13:35 Цвет времени. Иван Мартос

13:45 Власть факта. Римское право и современное общество

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)

15:35 Энигма. Марина Виотти

16:20 Забытое ремесло. Коробейник

16:35 Баязет. 7-я серия

17:25 Концерт Бориса Березовского в БЗК

18:15 Билет в Большой

19:00 Смехоностальгия

19:30 Новости культуры

19:45 Забытое ремесло. Мельник

20:00 Дело «пестрых»

21:40 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 2-й

22:30 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова

23:20 Новости культуры

23:40 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Воровская честь

01:25 Искатели. В поисках чудотворной статуи

02:10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и Ко»

02:40 Первые в мире. Люстра Чижевского



В программе передач возможны изменения.