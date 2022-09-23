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Программа передач Пятница на 23 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 23.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
05:30 Пятница News. 169-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия
10:30 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия
11:20 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
13:20 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
15:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия
19:00 Путешествие к центру Земли
20:50 Путешествие-2: Таинственный остров
22:30 Папе снова 17
00:30 Пятница News. 171-я серия
00:50 Кровный отец
02:10 И гаснет свет
03:30 Пятница News. 170-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

В программе передач возможны изменения.









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