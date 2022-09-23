Программа передач Пятница на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

05:30 Пятница News. 169-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия

10:30 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия

11:20 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия

13:20 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия

15:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия

19:00 Путешествие к центру Земли

20:50 Путешествие-2: Таинственный остров

22:30 Папе снова 17

00:30 Пятница News. 171-я серия

00:50 Кровный отец

02:10 И гаснет свет

03:30 Пятница News. 170-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



В программе передач возможны изменения.