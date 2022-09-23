Программа передач МИР на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 23.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:05 Дела судебные. Деньги верните
07:55 Дела судебные. Битва за будущее
08:45 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
11:55 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Дети понедельника
21:25 Где находится нофелет?
22:50 Тридцать три
00:10 Салон красоты
01:40 Девушка спешит на свидание
02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.