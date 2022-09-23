Программа передач МИР на 23 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 23 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 23.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:05 Дела судебные. Деньги верните

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

08:45 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

11:55 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Дети понедельника

21:25 Где находится нофелет?

22:50 Тридцать три

00:10 Салон красоты

01:40 Девушка спешит на свидание

02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.