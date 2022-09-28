Программа передач ТВ России на среду 28 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 28 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 28.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Закрыв глаза, остаться воином...«Жизнь и смерть Дарьи Дугиной»
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 7-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 47-я серия - «Слишком явные улики»
01:55 Морозова. 48-я серия - «Производственный брак»
02:50 Срочно в номер!-2. «Бутиковая деревня», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова
05:20 Мой герой. Братья Торсуевы
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Самокатные травмы
08:40 Тёмная сторона света. 1-я серия
09:35 Тёмная сторона света. 2-я серия
10:40 Королевы красоты. Проклятие короны
11:30 События
11:50 Практика-2. 37-я серия
12:45 Практика-2. 38-я серия
13:40 Мой герой. Василиса Володина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 5-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 6-я серия
16:55 Прощание. Вилли Токарев
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 59-я серия
23:10 Советские мафии. Мясо
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 5-й
01:25 Два председателя. Остановка на пути в Кремль
02:05 Прощание. Елизавета II
02:45 Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы
03:15 Следователь Горчакова. 5-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 6-я серия
04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Другой мотив
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Странное дело
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Американская дочь?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Барабанная дробь», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 15-я и 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии
01:50 Мент в законе-8. «Плата за страх», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 1-я часть
07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 2-я часть
08:00 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки
09:00 Известия
09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Подсудимый. 4-я - 6-я серии
20:00 След. Кто-то в собственном соку
20:45 След. Исчезнувший стрелок
21:35 След. Первобытный человек
22:30 След. В ледяном отражении
23:10 Свои-5. Выше ветра
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Медовый сомелье
01:15 След. Возвращение блудного папы
01:50 След. Отмени меня
02:30 След. Наполеон
03:05 Детективы. Паутина
03:30 Детективы. Страсти старого дома
04:00 Детективы. Два ноль
04:35 Детективы. Дорогое образование
Домашний
04:35 Женская консультация. 25-я серия
05:25 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
13:35 Порча. Не своей жизнью
14:05 Знахарка. Виноватая
14:40 Верну любимого. Сила и слабость
15:10 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
19:00 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Забыть
00:10 Знахарка. Виноватая
00:40 Верну любимого. Сила и слабость
01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 26-я серия
ТНТ
04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Новая общага. 141-я - 148-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я - 128-я серии
18:00 Патриот. Сезон 2. 26-я - 29-я серии
20:00 Барабашка. 5-я серия
20:30 Барабашка. 6-я серия
21:00 Холоп
23:15 30 свиданий
01:05 Импровизация. Сезон 4. 92-я - 94-я серии
03:30 Comedy Баттл. 20-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Котята-шпионы
06:10 Три кота
06:15 Сказки Шрэкова болота
06:50 Шрэк-4D
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:05 Воронины. Сезон 9. 21-я - 24-я серии
11:10 После нашей эры
13:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 3-я - 12-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 2012
23:10 Спутник
01:25 Турист
03:05 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Человек из футбола
05:30 Главная команда
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Земляк
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Вид сверху
13:25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич. Лучшее
14:25 Все на Матч!
14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
23:00 Земляк
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бог грома
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 В тихом омуте
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
03:30 Братство десанта. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка« против М42 «Дастер», М163 «Вулкан» и «Гепард»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Собачье сердце
02:00 «Юнга со шхуны «Колумб»
03:10 Москва - фронту
03:30 Братство десанта. 9-я и 10-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва органная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Индустриализация. Перевод с немецкого
09:10 Баязет. 10-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971
12:15 Дороги старых мастеров. Береста-берёста
12:30 Спрут-2. 4-я серия
13:35 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
14:05 Острова. 85 лет со дня рождения Георгия Рерберга
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»
15:50 Белая студия
16:35 Баязет. 10-я серия
17:20 Забытое ремесло. Ловчий
17:35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и Святослав Рихтер
18:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы
21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 3-й
22:15 Спрут-2. 5-я серия
23:20 Кто мы? 3-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера. Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971
01:55 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
02:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:30 Пятница News. 172-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия
10:10 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
11:10 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
12:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
15:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
17:00 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
18:00 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»
23:50 Смерч
01:30 Пятница News. 174-я серия
02:00 Колдунья
03:40 Пятница News. 173-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Мультфильмы
07:00 Станица. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Станица. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Дайте жалобную книгу
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Волга-Волга
02:50 Новости
03:05 Культличности
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.