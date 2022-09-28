Программа передач ТВ России на среду 28 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день





Программа передач телеканалов России на среду 28 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Закрыв глаза, остаться воином...«Жизнь и смерть Дарьи Дугиной»

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 7-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 47-я серия - «Слишком явные улики»

01:55 Морозова. 48-я серия - «Производственный брак»

02:50 Срочно в номер!-2. «Бутиковая деревня», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова

05:20 Мой герой. Братья Торсуевы

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Самокатные травмы

08:40 Тёмная сторона света. 1-я серия

09:35 Тёмная сторона света. 2-я серия

10:40 Королевы красоты. Проклятие короны

11:30 События

11:50 Практика-2. 37-я серия

12:45 Практика-2. 38-я серия

13:40 Мой герой. Василиса Володина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 5-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 6-я серия

16:55 Прощание. Вилли Токарев

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 59-я серия

23:10 Советские мафии. Мясо

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 5-й

01:25 Два председателя. Остановка на пути в Кремль

02:05 Прощание. Елизавета II

02:45 Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы

03:15 Следователь Горчакова. 5-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 6-я серия

04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Другой мотив

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Странное дело

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Американская дочь?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Барабанная дробь», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии

01:50 Мент в законе-8. «Плата за страх», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 1-я часть

07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 2-я часть

08:00 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки

09:00 Известия

09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Подсудимый. 4-я - 6-я серии

20:00 След. Кто-то в собственном соку

20:45 След. Исчезнувший стрелок

21:35 След. Первобытный человек

22:30 След. В ледяном отражении

23:10 Свои-5. Выше ветра

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Медовый сомелье

01:15 След. Возвращение блудного папы

01:50 След. Отмени меня

02:30 След. Наполеон

03:05 Детективы. Паутина

03:30 Детективы. Страсти старого дома

04:00 Детективы. Два ноль

04:35 Детективы. Дорогое образование



Домашний



04:35 Женская консультация. 25-я серия

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

13:35 Порча. Не своей жизнью

14:05 Знахарка. Виноватая

14:40 Верну любимого. Сила и слабость

15:10 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

19:00 Двойная петля. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Забыть

00:10 Знахарка. Виноватая

00:40 Верну любимого. Сила и слабость

01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 26-я серия



ТНТ



04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Новая общага. 141-я - 148-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я - 128-я серии

18:00 Патриот. Сезон 2. 26-я - 29-я серии

20:00 Барабашка. 5-я серия

20:30 Барабашка. 6-я серия

21:00 Холоп

23:15 30 свиданий

01:05 Импровизация. Сезон 4. 92-я - 94-я серии

03:30 Comedy Баттл. 20-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Котята-шпионы

06:10 Три кота

06:15 Сказки Шрэкова болота

06:50 Шрэк-4D

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:05 Воронины. Сезон 9. 21-я - 24-я серии

11:10 После нашей эры

13:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 3-я - 12-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 2012

23:10 Спутник

01:25 Турист

03:05 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Человек из футбола

05:30 Главная команда

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Земляк

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Вид сверху

13:25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич. Лучшее

14:25 Все на Матч!

14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

19:30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

23:00 Земляк

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бог грома

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 В тихом омуте

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



03:30 Братство десанта. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка« против М42 «Дастер», М163 «Вулкан» и «Гепард»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Собачье сердце

02:00 «Юнга со шхуны «Колумб»

03:10 Москва - фронту

03:30 Братство десанта. 9-я и 10-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва органная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Индустриализация. Перевод с немецкого

09:10 Баязет. 10-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971

12:15 Дороги старых мастеров. Береста-берёста

12:30 Спрут-2. 4-я серия

13:35 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой

14:05 Острова. 85 лет со дня рождения Георгия Рерберга

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»

15:50 Белая студия

16:35 Баязет. 10-я серия

17:20 Забытое ремесло. Ловчий

17:35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и Святослав Рихтер

18:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы

21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 3-й

22:15 Спрут-2. 5-я серия

23:20 Кто мы? 3-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 Документальная камера. Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971

01:55 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

02:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:30 Пятница News. 172-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия

10:10 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

11:10 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия

15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

15:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

17:00 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

18:00 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»

23:50 Смерч

01:30 Пятница News. 174-я серия

02:00 Колдунья

03:40 Пятница News. 173-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Мультфильмы

07:00 Станица. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Станица. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Дайте жалобную книгу

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Волга-Волга

02:50 Новости

03:05 Культличности

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ России на четверг 29 сентября 2022 года. Телепрограмма ... Программа передач ТВ России на 27 сентября 2022 года. Телепрограмма на втор ... Программа передач ТВ России на понедельник 26 сентября 2022 года. Телепрогр ... Программа передач Культура на 28 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 27 сентября 2022 на весь день









КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 27 сентября, результаты игр



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр. Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре



За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче. Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября. Лучшие хоккеисты «Анахайм Дакс» за всю историю



Авторитетное издание The Hockey News назвало лучших игроков «Анахайм Дакс» за всю историю. Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









