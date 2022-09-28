Программа передач Первый канал на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 28 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Закрыв глаза, остаться воином...«Жизнь и смерть Дарьи Дугиной»

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.