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Программа передач Первый канал на 28 сентября 2022 на весь день




Телепрограмма Первого канала на 28 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Закрыв глаза, остаться воином...«Жизнь и смерть Дарьи Дугиной»
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









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