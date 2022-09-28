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Программа передач ТВЦ на 28 сентября 2022




Телепрограмма ТВЦ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова
05:20 Мой герой. Братья Торсуевы
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Самокатные травмы
08:40 Тёмная сторона света. 1-я серия
09:35 Тёмная сторона света. 2-я серия
10:40 Королевы красоты. Проклятие короны
11:30 События
11:50 Практика-2. 37-я серия
12:45 Практика-2. 38-я серия
13:40 Мой герой. Василиса Володина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 5-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 6-я серия
16:55 Прощание. Вилли Токарев
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 59-я серия
23:10 Советские мафии. Мясо
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 5-й
01:25 Два председателя. Остановка на пути в Кремль
02:05 Прощание. Елизавета II
02:45 Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы
03:15 Следователь Горчакова. 5-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 6-я серия
04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы

В программе передач возможны изменения.









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