Телепрограмма ТВЦ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова

05:20 Мой герой. Братья Торсуевы

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Самокатные травмы

08:40 Тёмная сторона света. 1-я серия

09:35 Тёмная сторона света. 2-я серия

10:40 Королевы красоты. Проклятие короны

11:30 События

11:50 Практика-2. 37-я серия

12:45 Практика-2. 38-я серия

13:40 Мой герой. Василиса Володина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 5-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 6-я серия

16:55 Прощание. Вилли Токарев

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 59-я серия

23:10 Советские мафии. Мясо

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 5-й

01:25 Два председателя. Остановка на пути в Кремль

02:05 Прощание. Елизавета II

02:45 Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы

03:15 Следователь Горчакова. 5-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 6-я серия

04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы



В программе передач возможны изменения.