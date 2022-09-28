Программа передач НТВ на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Другой мотив

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Странное дело

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Американская дочь?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Барабанная дробь», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии

01:50 Мент в законе-8. «Плата за страх», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро



В программе передач возможны изменения.