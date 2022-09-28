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Программа 5 канал на 28 сентября




Телепрограмма Пятого канала на 28 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 1-я часть
07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 2-я часть
08:00 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки
09:00 Известия
09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Подсудимый. 4-я - 6-я серии
20:00 След. Кто-то в собственном соку
20:45 След. Исчезнувший стрелок
21:35 След. Первобытный человек
22:30 След. В ледяном отражении
23:10 Свои-5. Выше ветра
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Медовый сомелье
01:15 След. Возвращение блудного папы
01:50 След. Отмени меня
02:30 След. Наполеон
03:05 Детективы. Паутина
03:30 Детективы. Страсти старого дома
04:00 Детективы. Два ноль
04:35 Детективы. Дорогое образование

В программе передач возможны изменения.









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