Программа 5 канал на 28 сентября

Телепрограмма Пятого канала на 28 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 1-я часть

07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Бабочка», 2-я часть

08:00 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки

09:00 Известия

09:30 Ветеран. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Подсудимый. 4-я - 6-я серии

20:00 След. Кто-то в собственном соку

20:45 След. Исчезнувший стрелок

21:35 След. Первобытный человек

22:30 След. В ледяном отражении

23:10 Свои-5. Выше ветра

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Медовый сомелье

01:15 След. Возвращение блудного папы

01:50 След. Отмени меня

02:30 След. Наполеон

03:05 Детективы. Паутина

03:30 Детективы. Страсти старого дома

04:00 Детективы. Два ноль

04:35 Детективы. Дорогое образование



В программе передач возможны изменения.