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Программа Домашний на 28 сентября




Телепрограмма Домашний на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

04:35 Женская консультация. 25-я серия
05:25 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
13:35 Порча. Не своей жизнью
14:05 Знахарка. Виноватая
14:40 Верну любимого. Сила и слабость
15:10 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
19:00 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Забыть
00:10 Знахарка. Виноватая
00:40 Верну любимого. Сила и слабость
01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 26-я серия

В программе передач возможны изменения.









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