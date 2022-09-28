Программа передач Домашний на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



04:35 Женская консультация. 25-я серия

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

13:35 Порча. Не своей жизнью

14:05 Знахарка. Виноватая

14:40 Верну любимого. Сила и слабость

15:10 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

19:00 Двойная петля. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Забыть

00:10 Знахарка. Виноватая

00:40 Верну любимого. Сила и слабость

01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 26-я серия



В программе передач возможны изменения.