Программа передач ТНТ на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Новая общага. 141-я - 148-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я - 128-я серии

18:00 Патриот. Сезон 2. 26-я - 29-я серии

20:00 Барабашка. 5-я серия

20:30 Барабашка. 6-я серия

21:00 Холоп

23:15 30 свиданий

01:05 Импровизация. Сезон 4. 92-я - 94-я серии

03:30 Comedy Баттл. 20-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия



В программе передач возможны изменения.