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ТНТ - телепрограмма на 28 сентября 2022




Телепрограмма ТНТ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Новая общага. 141-я - 148-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я - 128-я серии
18:00 Патриот. Сезон 2. 26-я - 29-я серии
20:00 Барабашка. 5-я серия
20:30 Барабашка. 6-я серия
21:00 Холоп
23:15 30 свиданий
01:05 Импровизация. Сезон 4. 92-я - 94-я серии
03:30 Comedy Баттл. 20-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

В программе передач возможны изменения.









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