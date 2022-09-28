Матч ТВ 28 сентября

Телепрограмма Матч ТВ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Человек из футбола

05:30 Главная команда

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Земляк

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Вид сверху

13:25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич. Лучшее

14:25 Все на Матч!

14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

19:30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

23:00 Земляк

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.