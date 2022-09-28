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Программа Матч ТВ на 28 сентября




Телепрограмма Матч ТВ на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

04:50 Специальный репортаж
05:05 Человек из футбола
05:30 Главная команда
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Земляк
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Вид сверху
13:25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич. Лучшее
14:25 Все на Матч!
14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
23:00 Земляк
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж

В программе передач возможны изменения.









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