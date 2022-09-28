Канал Звезда - программа передач на 28 сентября

Телепрограмма Звезда на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



03:30 Братство десанта. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка« против М42 «Дастер», М163 «Вулкан» и «Гепард»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Собачье сердце

02:00 «Юнга со шхуны «Колумб»

03:10 Москва - фронту

03:30 Братство десанта. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.