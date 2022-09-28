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Канал Звезда - программа передач на 28 сентября




Телепрограмма Звезда на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

03:30 Братство десанта. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка« против М42 «Дастер», М163 «Вулкан» и «Гепард»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Собачье сердце
02:00 «Юнга со шхуны «Колумб»
03:10 Москва - фронту
03:30 Братство десанта. 9-я и 10-я серии

В программе передач возможны изменения.









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