Программа передач Звезда на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 28.09.2022
03:30 Братство десанта. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка« против М42 «Дастер», М163 «Вулкан» и «Гепард»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Собачье сердце
02:00 «Юнга со шхуны «Колумб»
03:10 Москва - фронту
03:30 Братство десанта. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.