Программа передач Культура на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 28.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва органная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Индустриализация. Перевод с немецкого
09:10 Баязет. 10-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971
12:15 Дороги старых мастеров. Береста-берёста
12:30 Спрут-2. 4-я серия
13:35 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
14:05 Острова. 85 лет со дня рождения Георгия Рерберга
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»
15:50 Белая студия
16:35 Баязет. 10-я серия
17:20 Забытое ремесло. Ловчий
17:35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и Святослав Рихтер
18:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы
21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 3-й
22:15 Спрут-2. 5-я серия
23:20 Кто мы? 3-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера. Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971
01:55 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
02:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
В программе передач возможны изменения.