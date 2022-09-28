Программа передач Культура на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва органная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Индустриализация. Перевод с немецкого

09:10 Баязет. 10-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971

12:15 Дороги старых мастеров. Береста-берёста

12:30 Спрут-2. 4-я серия

13:35 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой

14:05 Острова. 85 лет со дня рождения Георгия Рерберга

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»

15:50 Белая студия

16:35 Баязет. 10-я серия

17:20 Забытое ремесло. Ловчий

17:35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и Святослав Рихтер

18:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы

21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 3-й

22:15 Спрут-2. 5-я серия

23:20 Кто мы? 3-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 Документальная камера. Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «С песней по жизни. Леонид Утёсов». Документальный фильм. Режиссер А. Симонов. 1971

01:55 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

02:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»



В программе передач возможны изменения.