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Программа передач Пятница на 28 сентября 2022 на весь день




Телепрограмма Пятница на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 28.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:30 Пятница News. 172-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия
10:10 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
11:10 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
12:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
15:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
17:00 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
18:00 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»
23:50 Смерч
01:30 Пятница News. 174-я серия
02:00 Колдунья
03:40 Пятница News. 173-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

В программе передач возможны изменения.









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