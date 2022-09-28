Программа передач Пятница на 28 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 28.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:30 Пятница News. 172-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия

10:10 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

11:10 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия

15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

15:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

17:00 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

18:00 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»

23:50 Смерч

01:30 Пятница News. 174-я серия

02:00 Колдунья

03:40 Пятница News. 173-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



В программе передач возможны изменения.