МИР - программа на 28 сентября 2022

Телепрограмма МИР на 28 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 28.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Мультфильмы
07:00 Станица. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Станица. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Дайте жалобную книгу
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Волга-Волга
02:50 Новости
03:05 Культличности
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.