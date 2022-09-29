Программа передач, ТВ программа на 29 сентября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 29 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 29.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 8-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 49-я серия - «Ошибка»
01:55 Морозова. 50-я серия - «Закон парных случаев»
02:50 Срочно в номер!-2. «Золотой олень», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы
05:20 Мой герой. Василиса Володина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Встать с колен
08:40 Тёмная сторона света-2. 1-я серия
09:35 Тёмная сторона света-2. 2-я серия
10:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»
11:30 События
11:50 Практика-2. 39-я серия
12:45 Практика-2. 40-я серия
13:40 Мой герой. Татьяна Кравченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 7-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 8-я серия
16:55 Прощание. Игорь Кириллов
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
19:10 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
20:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
20:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
22:00 События
22:35 10 самых... Позор в Интернете
23:05 Актёрские драмы. Ревнивцы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 4-й
01:25 Любовь первых
02:05 Марлен Дитрих. Возвращение невозможно
02:50 Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон
03:15 Следователь Горчакова. 7-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 8-я серия
04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Волк в овечьей шкуре
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Муж в тюрьму, жена в роддом!
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Сильный конкурент», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 17-я и 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет трансжиры убьют человечество
01:45 Мент в законе-8. «Время собирать камни», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Орден. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Операция «Горгона«. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Подсудимый. 11-я серия
19:00 Подсудимый. 12-я серия
19:55 След. Смерть на карантине
20:45 След. Двойная ненависть
21:35 След. Восстание машин
22:25 След. Ужин со смертью
23:10 Свои-5. Разрушенная жизнь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гурии нашего райцентра
01:15 След. Письма мертвеца
01:50 След. Диагноз - баблофилия
02:30 След. Долг платежом красен
03:05 Детективы. Старая любовь
03:40 Детективы. Великий комбинатор
04:10 Детективы. Похищенная Вера
04:35 Детективы. Чудовище
Домашний
04:35 Женская консультация. 26-я серия
05:25 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
12:55 Порча. За рулём
13:25 Знахарка. Театральные тени
14:00 Верну любимого. Вторая молодость
14:35 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
23:30 Порча. Переплетённые
00:35 Знахарка. Театральные тени
01:05 Верну любимого. Вторая молодость
01:35 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Перезагрузка. 523-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 149-я - 156-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 129-я - 138-я серии
18:00 Патриот. Сезон 2. 30-я - 33-я серии
20:00 Барабашка. 7-я серия
20:30 Барабашка. 8-я серия
21:00 Яйцо Фаберже
22:45 Непосредственно Каха
01:00 Идеальный шторм
03:05 Импровизация. Сезон 4. 95-я серия
03:55 Comedy Баттл. 21-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я - 28-я серии
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Мусор - не мусор
06:10 Три кота. Послание в бутылке
06:15 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Воронины. Сезон 9. 25-я серия
09:25 Воронины. Сезон 10. 1-я серия
09:55 Воронины. Сезон 10. 2-я серия
10:25 2012
13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 13-я - 21-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 15-я серия
19:30 Классная Катя. Сезон 1. 17-я серия
20:00 Глубоководный горизонт
22:05 Элизиум
00:20 Турист
02:10 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
02:35 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Земляк
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины. Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Т. Саенчай. С. Изагахмаев - Ч. Липэн
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Опасный бизнес
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Братство десанта. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Переносные зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и «Стингер»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Следы на снегу
01:10 Командир корабля
02:50 Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского
03:35 Братство десанта. 13-я и 14-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Императорские театры
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Микеланджело Антониони
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Великий план преобразования природы
09:10 Баязет. 11-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993
12:30 Спрут-2. 5-я серия
13:35 Абсолютный слух
14:15 Неугомонный. Михаил Кольцов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Бизон из Зарайска
15:45 2 Верник 2. Аида Гарифуллина и Макар Хлебников
16:35 Баязет. 11-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Игорь Бутман
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»
20:35 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова
21:30 Энигма. Василий Бархатов
22:15 Спрут-2. 6-я серия
23:20 Кто мы? 4-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Якутское кино
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993
02:10 Колонна для Императора
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
05:50 Пятница News. 173-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 18-я серия
11:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия
22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия
23:00 Детектор. Сезон 1. 12-я серия - «Милана Тюльпанова»
00:10 Папе снова 17
01:40 Пятница News. 175-я серия
02:10 Громкая связь
03:40 Пятница News. 174-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:10 Мультфильмы
07:00 Станица. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Станица. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино. К юбилею О. Ефремова
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Опекун
00:40 Наше кино. Неувядающие
01:05 Аршин Мал Алан
02:35 Новости
02:50 Специальный репортаж
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.