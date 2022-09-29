Программа передач ТВ России на четверг 29 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день





Программа передач телеканалов России на четверг 29 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 29.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 8-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 49-я серия - «Ошибка»

01:55 Морозова. 50-я серия - «Закон парных случаев»

02:50 Срочно в номер!-2. «Золотой олень», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы

05:20 Мой герой. Василиса Володина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Встать с колен

08:40 Тёмная сторона света-2. 1-я серия

09:35 Тёмная сторона света-2. 2-я серия

10:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»

11:30 События

11:50 Практика-2. 39-я серия

12:45 Практика-2. 40-я серия

13:40 Мой герой. Татьяна Кравченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 7-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 8-я серия

16:55 Прощание. Игорь Кириллов

17:50 События

18:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

19:10 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

20:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

20:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

22:00 События

22:35 10 самых... Позор в Интернете

23:05 Актёрские драмы. Ревнивцы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 4-й

01:25 Любовь первых

02:05 Марлен Дитрих. Возвращение невозможно

02:50 Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон

03:15 Следователь Горчакова. 7-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 8-я серия

04:40 Короли эпизода. Тамара Носова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Волк в овечьей шкуре

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Муж в тюрьму, жена в роддом!

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Сильный конкурент», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 17-я и 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет трансжиры убьют человечество

01:45 Мент в законе-8. «Время собирать камни», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Орден. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Операция «Горгона«. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Подсудимый. 11-я серия

19:00 Подсудимый. 12-я серия

19:55 След. Смерть на карантине

20:45 След. Двойная ненависть

21:35 След. Восстание машин

22:25 След. Ужин со смертью

23:10 Свои-5. Разрушенная жизнь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гурии нашего райцентра

01:15 След. Письма мертвеца

01:50 След. Диагноз - баблофилия

02:30 След. Долг платежом красен

03:05 Детективы. Старая любовь

03:40 Детективы. Великий комбинатор

04:10 Детективы. Похищенная Вера

04:35 Детективы. Чудовище



Домашний



04:35 Женская консультация. 26-я серия

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

12:55 Порча. За рулём

13:25 Знахарка. Театральные тени

14:00 Верну любимого. Вторая молодость

14:35 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

23:30 Порча. Переплетённые

00:35 Знахарка. Театральные тени

01:05 Верну любимого. Вторая молодость

01:35 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Перезагрузка. 523-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 149-я - 156-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 129-я - 138-я серии

18:00 Патриот. Сезон 2. 30-я - 33-я серии

20:00 Барабашка. 7-я серия

20:30 Барабашка. 8-я серия

21:00 Яйцо Фаберже

22:45 Непосредственно Каха

01:00 Идеальный шторм

03:05 Импровизация. Сезон 4. 95-я серия

03:55 Comedy Баттл. 21-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я - 28-я серии

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Мусор - не мусор

06:10 Три кота. Послание в бутылке

06:15 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Воронины. Сезон 9. 25-я серия

09:25 Воронины. Сезон 10. 1-я серия

09:55 Воронины. Сезон 10. 2-я серия

10:25 2012

13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 13-я - 21-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 15-я серия

19:30 Классная Катя. Сезон 1. 17-я серия

20:00 Глубоководный горизонт

22:05 Элизиум

00:20 Турист

02:10 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

02:35 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Земляк

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины. Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

19:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Т. Саенчай. С. Изагахмаев - Ч. Липэн

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Опасный бизнес

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Братство десанта. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 13-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Переносные зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и «Стингер»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Следы на снегу

01:10 Командир корабля

02:50 Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского

03:35 Братство десанта. 13-я и 14-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Императорские театры

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Микеланджело Антониони

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Великий план преобразования природы

09:10 Баязет. 11-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993

12:30 Спрут-2. 5-я серия

13:35 Абсолютный слух

14:15 Неугомонный. Михаил Кольцов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Бизон из Зарайска

15:45 2 Верник 2. Аида Гарифуллина и Макар Хлебников

16:35 Баязет. 11-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Игорь Бутман

20:05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»

20:35 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова

21:30 Энигма. Василий Бархатов

22:15 Спрут-2. 6-я серия

23:20 Кто мы? 4-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Якутское кино

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993

02:10 Колонна для Императора



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

05:50 Пятница News. 173-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

07:10 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 18-я серия

11:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия

23:00 Детектор. Сезон 1. 12-я серия - «Милана Тюльпанова»

00:10 Папе снова 17

01:40 Пятница News. 175-я серия

02:10 Громкая связь

03:40 Пятница News. 174-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:10 Мультфильмы

07:00 Станица. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Станица. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино. К юбилею О. Ефремова

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Опекун

00:40 Наше кино. Неувядающие

01:05 Аршин Мал Алан

02:35 Новости

02:50 Специальный репортаж

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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