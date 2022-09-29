Программа передач ТВЦ на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы
05:20 Мой герой. Василиса Володина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Встать с колен
08:40 Тёмная сторона света-2. 1-я серия
09:35 Тёмная сторона света-2. 2-я серия
10:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»
11:30 События
11:50 Практика-2. 39-я серия
12:45 Практика-2. 40-я серия
13:40 Мой герой. Татьяна Кравченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 7-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 8-я серия
16:55 Прощание. Игорь Кириллов
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
19:10 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
20:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
20:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
22:00 События
22:35 10 самых... Позор в Интернете
23:05 Актёрские драмы. Ревнивцы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 4-й
01:25 Любовь первых
02:05 Марлен Дитрих. Возвращение невозможно
02:50 Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон
03:15 Следователь Горчакова. 7-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 8-я серия
04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
В программе передач возможны изменения.