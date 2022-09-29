Программа ТВЦ на 29 сентября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



04:40 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы

05:20 Мой герой. Василиса Володина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Встать с колен

08:40 Тёмная сторона света-2. 1-я серия

09:35 Тёмная сторона света-2. 2-я серия

10:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»

11:30 События

11:50 Практика-2. 39-я серия

12:45 Практика-2. 40-я серия

13:40 Мой герой. Татьяна Кравченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 7-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 8-я серия

16:55 Прощание. Игорь Кириллов

17:50 События

18:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

19:10 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

20:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

20:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

22:00 События

22:35 10 самых... Позор в Интернете

23:05 Актёрские драмы. Ревнивцы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 4-й

01:25 Любовь первых

02:05 Марлен Дитрих. Возвращение невозможно

02:50 Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон

03:15 Следователь Горчакова. 7-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 8-я серия

04:40 Короли эпизода. Тамара Носова



В программе передач возможны изменения.



















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