Программа передач НТВ на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Волк в овечьей шкуре

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Муж в тюрьму, жена в роддом!

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Сильный конкурент», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 17-я и 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет трансжиры убьют человечество

01:45 Мент в законе-8. «Время собирать камни», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж



В программе передач возможны изменения.