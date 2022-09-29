Программа передач НТВ на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бес в ребро
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Волк в овечьей шкуре
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Муж в тюрьму, жена в роддом!
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Сильный конкурент», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 17-я и 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет трансжиры убьют человечество
01:45 Мент в законе-8. «Время собирать камни», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж
В программе передач возможны изменения.