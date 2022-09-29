Программа 5 канал на 29 сентября 2022

Телепрограмма Пятого канала на 29 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



05:00 Известия

05:25 Орден. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Операция «Горгона«. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Подсудимый. 11-я серия

19:00 Подсудимый. 12-я серия

19:55 След. Смерть на карантине

20:45 След. Двойная ненависть

21:35 След. Восстание машин

22:25 След. Ужин со смертью

23:10 Свои-5. Разрушенная жизнь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гурии нашего райцентра

01:15 След. Письма мертвеца

01:50 След. Диагноз - баблофилия

02:30 След. Долг платежом красен

03:05 Детективы. Старая любовь

03:40 Детективы. Великий комбинатор

04:10 Детективы. Похищенная Вера

04:35 Детективы. Чудовище



В программе передач возможны изменения.



















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