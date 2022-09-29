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Программа передач Пятый канал на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день




Телепрограмма Пятого канала на 29 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 29.09.2022

05:00 Известия
05:25 Орден. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Операция «Горгона«. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Подсудимый. 11-я серия
19:00 Подсудимый. 12-я серия
19:55 След. Смерть на карантине
20:45 След. Двойная ненависть
21:35 След. Восстание машин
22:25 След. Ужин со смертью
23:10 Свои-5. Разрушенная жизнь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гурии нашего райцентра
01:15 След. Письма мертвеца
01:50 След. Диагноз - баблофилия
02:30 След. Долг платежом красен
03:05 Детективы. Старая любовь
03:40 Детективы. Великий комбинатор
04:10 Детективы. Похищенная Вера
04:35 Детективы. Чудовище

В программе передач возможны изменения.









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