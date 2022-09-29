Программа Домашний на 29 сентября 2022

Телепрограмма Домашний на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



04:35 Женская консультация. 26-я серия

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

12:55 Порча. За рулём

13:25 Знахарка. Театральные тени

14:00 Верну любимого. Вторая молодость

14:35 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

23:30 Порча. Переплетённые

00:35 Знахарка. Театральные тени

01:05 Верну любимого. Вторая молодость

01:35 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.



















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