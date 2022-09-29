Программа передач Домашний на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
04:35 Женская консультация. 26-я серия
05:25 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
12:55 Порча. За рулём
13:25 Знахарка. Театральные тени
14:00 Верну любимого. Вторая молодость
14:35 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
23:30 Порча. Переплетённые
00:35 Знахарка. Театральные тени
01:05 Верну любимого. Вторая молодость
01:35 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.