Программа передач СТС на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я - 28-я серии

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Мусор - не мусор

06:10 Три кота. Послание в бутылке

06:15 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Воронины. Сезон 9. 25-я серия

09:25 Воронины. Сезон 10. 1-я серия

09:55 Воронины. Сезон 10. 2-я серия

10:25 2012

13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 13-я - 21-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 15-я серия

19:30 Классная Катя. Сезон 1. 17-я серия

20:00 Глубоководный горизонт

22:05 Элизиум

00:20 Турист

02:10 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

02:35 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия



В программе передач возможны изменения.