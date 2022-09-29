Программа СТС на 29 сентября 2022

Телепрограмма СТС на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я - 28-я серии
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Мусор - не мусор
06:10 Три кота. Послание в бутылке
06:15 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Воронины. Сезон 9. 25-я серия
09:25 Воронины. Сезон 10. 1-я серия
09:55 Воронины. Сезон 10. 2-я серия
10:25 2012
13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 13-я - 21-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 15-я серия
19:30 Классная Катя. Сезон 1. 17-я серия
20:00 Глубоководный горизонт
22:05 Элизиум
00:20 Турист
02:10 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
02:35 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия
В программе передач возможны изменения.