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Программа Матч ТВ на 29 сентября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 29.09.2022

04:50 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Земляк
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины. Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Т. Саенчай. С. Изагахмаев - Ч. Липэн
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж

В программе передач возможны изменения.









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