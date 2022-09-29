Программа Матч ТВ на 29 сентября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Земляк

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины. Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

19:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Т. Саенчай. С. Изагахмаев - Ч. Липэн

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Многоборье. Женщины

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.