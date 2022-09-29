Программа РЕН ТВ на 29 сентября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Опасный бизнес

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.