Программа РЕН ТВ на 29 сентября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Опасный бизнес
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.