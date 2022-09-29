Программа передач Звезда на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
03:30 Братство десанта. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Переносные зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и «Стингер»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Следы на снегу
01:10 Командир корабля
02:50 Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского
03:35 Братство десанта. 13-я и 14-я серии
В программе передач возможны изменения.