Программа Звезда на 29 сентября 2022

Телепрограмма Звезда на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



03:30 Братство десанта. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 13-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Переносные зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и «Стингер»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Следы на снегу

01:10 Командир корабля

02:50 Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского

03:35 Братство десанта. 13-я и 14-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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