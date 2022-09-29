Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа Культура на 29 сентября 2022


Телепрограмма Культура на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 29.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Императорские театры
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Микеланджело Антониони
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Великий план преобразования природы
09:10 Баязет. 11-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993
12:30 Спрут-2. 5-я серия
13:35 Абсолютный слух
14:15 Неугомонный. Михаил Кольцов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Бизон из Зарайска
15:45 2 Верник 2. Аида Гарифуллина и Макар Хлебников
16:35 Баязет. 11-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Игорь Бутман
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»
20:35 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова
21:30 Энигма. Василий Бархатов
22:15 Спрут-2. 6-я серия
23:20 Кто мы? 4-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Якутское кино
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993
02:10 Колонна для Императора

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 29 сентября 2022
  • Программа Культура на 28 сентября 2022
  • Программа передач Культура на 27 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Культура на 26 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Карта Харьковской области с городами, где находится Харьковская область на карте Украины
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 29 сентября 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Водолей на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Стрелец на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Козерог на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Скорпион на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Весы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Дева на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Лев на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru