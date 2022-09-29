Программа передач Культура на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Императорские театры

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Микеланджело Антониони

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Великий план преобразования природы

09:10 Баязет. 11-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993

12:30 Спрут-2. 5-я серия

13:35 Абсолютный слух

14:15 Неугомонный. Михаил Кольцов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Бизон из Зарайска

15:45 2 Верник 2. Аида Гарифуллина и Макар Хлебников

16:35 Баязет. 11-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Игорь Бутман

20:05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»

20:35 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова

21:30 Энигма. Василий Бархатов

22:15 Спрут-2. 6-я серия

23:20 Кто мы? 4-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Якутское кино

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993

02:10 Колонна для Императора



В программе передач возможны изменения.