Программа передач Культура на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Императорские театры
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Микеланджело Антониони
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Великий план преобразования природы
09:10 Баязет. 11-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993
12:30 Спрут-2. 5-я серия
13:35 Абсолютный слух
14:15 Неугомонный. Михаил Кольцов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Бизон из Зарайска
15:45 2 Верник 2. Аида Гарифуллина и Макар Хлебников
16:35 Баязет. 11-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Игорь Бутман
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»
20:35 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова
21:30 Энигма. Василий Бархатов
22:15 Спрут-2. 6-я серия
23:20 Кто мы? 4-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Якутское кино
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино». 1993
02:10 Колонна для Императора
В программе передач возможны изменения.